Incidente stradale questo pomeriggio nel quartiere di Genneruxi. Una 82enne di Cagliari percorreva la via Stoccolma in direzione di via Berlino. All'incrocio con la via Budapest svoltava a destra e perdeva il controllo della sua auto, uscendo fuori strada e finendo su un'aiuola e urtando un chiosco adibito ad edicola.

La donna è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità con assegnato codice giallo, sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.