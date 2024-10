Incidente stradale nelle prime ore del mattino, in viale Poetto, nei pressi della caserma “Monfenera”: un'auto è finita contro un palo in quanto (per cause ancora da chiarire), il conducente ha perso il controllo del mezzo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia municipale, mentre per l’automobilista coinvolto solo lievi ferite.