Intorno alle 4 del mattino, come da richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias sono intervenuti in via IV novembre a Uta per un incidente stradale, dove un'autovettura, per cause ancora da accertare è andata a finire contro un muro e un palo dell'illuminazione pubblica.

Il conducente è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo, ferito, estratto dagli operatori VVF con gruppo da taglio e affidato al personale del Soccorso sanitario inviato dal 118, che lo hanno trasportato in ambulanze all'ospedale.

La squadra del 115 di pronto intervento ha provveduto anche alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale compreso il palo dell'illuminazione pubblica. Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.