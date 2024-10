Incidente stradale, questa mattina, in viale Monastir. Una nissan micra, guidata un 24enne residente in provincia, all’altezza dell'incrocio semaforico con via Gherardo delle Notti, è andata a schiantarsi contro il cancello di una proprietà, secondo quanto riferito, a causa della perdita di controllo del suo conducente.

Il ragazzo è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato al Pronto Soccorso in codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.