I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Oristano sono intervenuti ieri sera, per un incidente stradale sulla ss. 131 Dcn al Km 9 circa, in direzione Nuoro. Ricevuta la chiamata, la Sala Operativa del 115, ha prontamente inviato sul posto una squadra di pronto intervento del distaccamento di Abbasanta: giunta sul posto l’equipaggio ha messo in sicurezza l’arteria e la vettura, che dopo l’urto è rimasta seriamente danneggiata.

I Vigili del Fuoco hanno dovuto tagliare circa 8 metri di guard-rail che, dopo l’urto con l’utilitaria, risultavano all’interno della corsia stradale. L’automobilista all’arrivo era già stato preso in carico da parte dell’ambulanza e accompagnato in ospedale. Le cause del sinistro sono in via di accertamento da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto.