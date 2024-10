Un ragazzo di 23 anni di Orroli, mentre rientrava dal lavoro da Suelli, nel percorrere la Provinciale 29 in direzione Sisini a bordo di una Fiat Punto, forse a causa di un colpo di sonno, ha invaso l’altra corsia finendo sopra un muretto in cemento.



Con lui viaggiava anche la ragazza di 18 anni: sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori di Emergency Sardegna Alpha 155 dì Senorbi e poco dopo il personale della Mike 65 di Senorbi.

Entrambi sono stati trasportati in ambulanza in ospedale: fortunatamente pare non siano gravi.