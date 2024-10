Intervento del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Carbonia per un incidente stradale. Gli operatori del 115 sono sul posto, sulla Provinciale 2, al km. 68, per un auto che, per cause ancora da accertare, è uscita fuori strada ribaltandosi.

Nell’episodio sono rimaste ferite tre persone che sono state affidate al personale del 118, intervenuto sul posto congiuntamente ai Carabinieri.