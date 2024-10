La squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Oristano, distaccamento di Cuglieri, è intervenuta questa mattina per incidente stradale lungo la Statale 292 all’altezza del chilometro 82,8. Un’auto è finita fuori strada rovesciandosi sul fianco. Ancora da chiarire le cause dell’incidente.

La Squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo ed affidato alle cure dei sanitari il malcapitato, che è stato trasportato all’ospedale di Oristano per accertamenti. Sul posto Carabinieri di Cuglieri, per quanto di loro competenza.