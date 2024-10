Incidente sulla Strada statale 131, al chilometro 144+300, direzione Cagliari, nel territorio comunale di Birori, dove una piccola utilitaria con tre persone a bordo, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco di Macomer che hanno soccorso le persone coinvolte e messo in sicurezza l'automobile.

I feriti, dopo le prime cure, sono stati trasportati dal servizio sanitario 118 all'ospedale di Nuoro.

I rilievi di Legge sono stati eseguiti dalla Polizia stradale di Macomer.