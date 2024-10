Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti alle 3 del mattino per un incidente stradale, avvenuto sulla statale 554 all'altezza di Selargius, in direzione Cagliari, nei pressi del bivio per Settimo San Pietro.

Per cause ancora da accertare, un autovettura è uscita di strada urtando dapprima una recinzione e per poi ribaltarsi successivamente su un fianco: ferite due occupanti fortunatamente non in modo grave, soccorsi dagli operatori sanitari inviati del 118.

Sul posto è stata inviata una squadra di pronto intervento e all'arrivo sul posto gli operatori del 115 hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e la sede stradale. La corsia è stata temporaneamente interdetta alla circolazione per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale per gli accertamenti e i rilievi di legge.