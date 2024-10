I Carabinieri della Stazione di Olzai, unitamente a una squadra dei Vigili del fuoco di Nuoro, nel pomeriggio di ieri, 16 luglio, verso le ore 16, sono intervenuti a seguito di un incidente avvenuto sulla Strada Statale 131 all’altezza del chilometro 36. Una donna di 30 anni della provincia di Cagliari, a bordo di una BMW 120, per cause ancora da accertare, è uscita di strada e si è schiantata contro il guard rail. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare i primi soccorsi alla donna per poi trasportarla al Pronto Soccorso dell’ospedale San Francesco di Nuoro.