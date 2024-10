Questa mattina una autovettura Renault Scenic, condotta da un giovane di Dorgali, è uscita di strada e si è ribaltata più volte. E’ accaduto intorno alle 10:50 sulla Strada provinciale 38 in località Iloghe a Dorgali.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118 che ha soccorso il ragazzo che riportato varie contusioni.

Ancora non si conoscono le cause dell’incidente. Sono in corso gli accertamenti.