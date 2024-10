Paura questa notte per quattro ragazzi alle porte dell'abitato di Fonni.

L’auto sulla quale viaggiavano, una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento, è suscita di strada ribaltandosi.

E’ successo intorno all’una. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Nuoro.

I giovani, che hanno riportato lievi e varie contusioni, sono stati soccorsi e trasportati all'Ospedale di Nuoro per ulteriori accertamenti.