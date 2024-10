Incidente mortale sulla strada provinciale 24, Budoni -San Pietro.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 16 quando una Honda Prelude, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada e si è ribaltata. Il conducente, un uomo di 77 anni di Budoni, è morto sul colpo.

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco di Siniscola e del personale del 118 che però nulla hanno potuto per salvare la vita al pensionato.

Sul posto anche i Carabinieri di Siniscola che hanno eseguito i rilievi di Legge.