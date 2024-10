Incidente stradale alle prime luci del mattino presso la strada Lu morì - San Teodoro.

Un'auto, un'Audi A3, condotta da un giovane del posto, è uscita di strada per cause in corso di accertamento, e si è ribaltata nella cunetta sottostante.

Sul posto sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco di Siniscola, che ha provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e all'assistenza del successivo recupero, e il personale del 118.

L'autista è stato trasportato all'ospedale di Olbia per tutti gli accertamenti.