Sono state consegnate oggi a Cagliari le auto e i furgoni elettrici acquistati dall’ assessorato dell’Industria nell’ ambito del progetto sperimentale chiamato “Reti di distribuzione dell’energia e mobilità elettrica”.

Si tratta di 9 veicoli al 100% elettrici: 6 auto e 3 furgoni commerciali prodotti dalla Nissan. Una parte della flotta, tre auto e tre furgoni, andranno in uso gratuito al Comune di Cagliari. Le altre tre auto saranno invece utilizzate dall’amministrazione regionale.

Il progetto

Si tratta di un progetto in perfetta coerenza con le linee strategiche regionali in tema di energia approvate dalla Giunta nell’ambito della redazione del Piano energetico ambientale.

“Sono due le istanze fondamentali che questo progetto contribuisce ad attuare – ha detto l’assessore dell’Industria, Maria Grazia Piras – l’abbattimento delle emissioni di gas climalteranti e la gestione intelligente delle fonti energetiche. Puntiamo molto sul concetto di Smart City. Il Comune di Cagliari – ha precisato l’assessore – ha già iniziato da qualche anno a investire sulla mobilità sostenibile e sulla viabilità intelligente nell’area vasta. Per questo motivo è la città che meglio può costituire una buona pratica per tutti gli altri centri della Sardegna. È molto probabile che Sassari ospiti il prossimo progetto sperimentale e che presto sia coinvolta anche Olbia”.

Sulla bontà dell’iniziativa si è espresso anche l’assessore dei Trasporti, Massimo Deiana. “Sperimentare questo progetto nell’area vasta di Cagliari – ha detto l’assessore Deiana – consente di comparare e analizzare le effettive esigenze in termini di infrastrutture e di programmazione delle mobilità elettrica cittadina. È un interessante banco di prova anche in vista di una possibile incentivazione del mezzo ecosostenibile nell’ambito del trasporto pubblico locale”.

“Questo acquisto – ha sottolineato l’assessore degli Enti Locali, Cristiano Erriu – è stato fatto attraverso la Centrale regionale di committenza, istituita di recente presso il nostro assessorato con l’intento di razionalizzare la spesa del sistema Regione e, nel lungo periodo, garantire economie di scala”.

Gli obiettivi

Promuovere un cambiamento radicale delle abitudini, incentivare stili di vita rispettosi dell’ambiente, accompagnare e accelerare le trasformazioni in atto nel sistema energetico, sensibilizzare i cittadini sul tema dell’efficienza e del risparmio energetico: questi gli obiettivi del progetto che si integrano perfettamente con le linee strategiche del Piano energetico regionale.

La creazione di una mini flotta elettrica di proprietà pubblica e della relativa rete infrastrutturale consente di valutare e monitorare gli effetti della mobilità elettrica in termini tecnici e sociologici, di analisi delle abitudini e delle modalità di approccio alla mobilità urbana.

“Puntiamo a creare un effetto moltiplicatore di incremento di richiesta di prodotti e pratiche di consumo green da parte dei cittadini”, ha detto ancora l’esponente della Giunta Pigliaru. “Quindi, come sta accadendo per la nuova moda della bicicletta, le auto elettriche sono veicoli di trasporto e insieme “veicoli” di un messaggio di sostenibilità, non solo ambientale ma anche economica e sociale”.

I costi del progetto

La realizzazione delle infrastrutture di ricarica e la redazione del Piano delle installazioni è costato poco più di 240mila euro. I soldi provengono dal “Fondo per l’attuazione del Piano nazionale Infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia elettrica&rdquo