Intervento in corso per un incendio di un'autorimessa diversi i veicoli coinvolti, i Vigili del Fuoco sul posto per spegnere il rogo ed evitare la propagazione delle fiamme alle strutture adiacenti.

Da segnalazioni pervenute alla Sala Operativa 115, la squadra di pronto intervento "4A" dei Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino di Cagliari (sede porto, squadra terra) sono intervenuti con un'Aps ed il supporto di un'autobotte e di un Carro Aria dalla sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di viale Marconi, intorno alle 7 di questa mattina in via Carloforte a Cagliari per un incendio di un'autorimessa dove all'interno sono andate distrutte dal rogo tre autovetture e una moto.

Gli operatori VVF stanno operando per evitare che il vasto rogo si propaghi alle strutture adiacenti, la struttura coinvolta sarà sottoposta a verifiche strutturali, da parte del funzionario tecnico di guardia dei Vigili del Fuoco del Comando che si sta recando sul posto. Al termine dell'intervento il Ros (Responsabile operazioni di soccorso) avvierà gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.