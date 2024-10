Paura durante la notte scorsa a Su Pinnizzagliu, frazione Tanaunella – Budoni, per un incendio che ha coinvolto inizialmente un’autovettura, poi si è propagato a un container vicino, utilizzato dal proprietario come deposito attrezzi, completamente distrutto dal fuoco.

Dopo le lunghe operazioni di spegnimento e bonifica, concluse intorno alle ore 8:00, da parte dei Vigili del Fuoco di Siniscola, sono scattate le prime indagini di polizia giudiziaria per ricostruire le possibili cause di innesco, che secondo una prima ricostruzione, farebbero propendere per un’azione dolosa.

Sul posto una pattuglia della Polizia di stato per le indagini di rito.