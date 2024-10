Auto e cassonetti in fiamme nella notte a Pirri. Un incendio ha semidistrutto una vettura parcheggiata in via Trexenta: a dare l'allarme sono stati gli abitanti della zona, ma quando i vigili del fuoco sono arrivati l'auto era ormai in balia del rogo.

Presi di mira anche vari cassonetti per i rifiuti nella zona del Cimitero.

Durante la notte i Vigili del fuoco di Cagliari sono intervenuti anche a Castiadas, nella zona di Cala Marina, per un incendio che ha distrutto un'auto.