Una Lancia Ypsilon è stata distrutta dalle fiamme questa notte a Burgos. L'auto, di proprietà di un commerciante del posto, era parcheggiata per strada in via XX Settembre quando è stata avvolta dalle fiamme attorno alle 3 del mattino.

Per spegnere il rogo sono intervenuti i Vigili del fuoco della Stazione di Bono. Secondo i primi riscontri degli operatori del 115 e dei carabinieri della Stazione di Benetutti, l'incendio non sarebbe di origine dolosa.

Non sono stati trovati infatti inneschi, né tracce di liquido infiammabile. L'auto non veniva utilizzata da tempo, ed era parcheggiata in quel punto da circa un anno. I militari, coordinati dal Comando della Compagnia di Bono, proseguono con tutte le verifiche del caso.