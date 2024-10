Il nuovo anno si apre con il solito immondezzaio in via Jenner, considerata ormai ‘terra di nessuno’, dove tra i due ospedali cittadini (Brotzu e Microcitemico) e come già abbondantemente scritto sulle pagine del nostro giornale, c’è sempre chi indisturbato continua ad abbandonare montagne di rifiuti di ogni genere. Nonostante le forze dell'ordine continuino ad effettuare dei controlli più frequenti, soprattutto i Carabinieri, la situazione è peggiorata.

C’è di più, ora anche le auto (in quell’area totalmente e desolatamente al buio), vengono abbandonate e date alle fiamme: l’ultimo caso, abbastanza recente, di qualche giorno fa, dove mani ignote hanno appiccato le fiamme ad una Mercedes, priva di targhe. In quell’area, ai piedi del Colle di San Michele, proprio adiacente il bellissimo parco meta di centinaia di persone, runners e anziani, esiste una vera e propria cattedrale nel deserto.

Purtroppo, le annose diatribe tra Comune e privati e i contenziosi tuttora in corso di definizione, non aiutano la risoluzione di un triste fenomeno, quello dell’abbandono di spazzatura, mobilia vecchia, plastica, residui di potatura, pneumatici e oli esausti.

Sul gruppo Fb “La mia Cagliari” il problema è stato evidenziato con tanto di documentazione fotografica e resoconto scritto di quanto denunciato via mail al settore Vigilanza Ambientale della Polizia Municipale e all’Urp del Comune.