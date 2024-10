Incidente stradale, nel primo pomeriggio, nella via dell'Agricoltura, a Cagliari.

Una Volkswagwen Polo condotta da una ragazza di 28 anni residente in città, nel percorrere la via dell'Agricoltura con direzione viale Monastir, nonostante la manovra fosse vietata dal divieto di accesso, arrivata in prossimità del piazzale sterrato, si è scontrata scontrava con un camper di turisti tedeschi, che transitava regolarmente nella via con direzione viale Elmas.

La conducente della Polo è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata al Pronto Soccorso all'ospedale Marino con assegnato codice giallo. I rilievi venivano effettuati dalla Polizia Locale.