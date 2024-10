Incidente stradale nel primo pomeriggio nel viale S. Bartolomeo, dove un 43enne cagliaritano alla guida di una Volkswagen Polo nel percorrere il viale San Bartolomeo circolava a velocità sostenuta e per un tratto contromano andando a urtare violentemente contro una Peugeot 206, condotta da un trentenne di Quartucciu che lo precedeva e che svoltava a sinistra per entrare in una proprietà privata.

Ingenti i danni ai veicoli, il conducente della Peugeot restava ferito e veniva soccorso da personale del 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso.