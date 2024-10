Stavano effettuando un 'test drive' per la Honda i tre motociclisti coinvolti nel terribile incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio lungo la provinciale 70, a Teulada.

Le tre moto erano state appena immatricolate. L'impatto con un'auto è avvenuto all'altezza del chilometro 10, in località Is Carillus. Le tre Honda Africa Twin condotte dal nuorese Marco Floris, 42 anni compiuti ieri, e dai milanesi Marco Marini, di 40, e Fabrizio Gironi, di 28, stavano percorrendo la provinciale per il test drive.

Mentre impostavano una curva si sono trovati davanti la Opel Astra condotta da un 33enne di Assemini e non sono riusciti ad evitare l'impatto. I centauri sono scivolati, ma ad avere la peggio è stato Floris, che ha riportato gravi ferite ed ora è in coma. Operato al Sirai di Carbonia, è stato trasferito al Brotzu di Cagliari. E' invece rimasto nel presidio sanitario del Sulcis Marini, che ha riportato lesioni al tronco e al braccio, illeso il terzo motociclista. Ferito lievemente anche il conducente della Opel Astra.