Alle 8.00 di questa mattina una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta nella centrale via Segni a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola auto. La conducente, originaria di Siniscola, a bordo della sua Suzuki Swift, procedendo in direzione del centro cittadino, probabilmente abbagliata dal sole che a quell’ora era molto basso e in perfetta linea con la strada, è andata a impattare violentemente con lo spartitraffico posto a centro carreggiata, ribaltandosi.

Non sono gravi le conseguenze riportate dalla malcapitata, mentre sono ingenti i danni sull’autovettura. La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto a liberare la donna dall’abitacolo della vettura consegnandola ai sanitari intervenuti.

Sul posto, la Polizia Stradale e una ambulanza del 118.