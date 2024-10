Incidente a Cagliari, all'incrocio tra via Maglias e via Monte Sabotino, dove per cause da chiarire una Smart e uno scooter si sono scontrati. Tre i feriti, ad avere la peggio il conducente del motorino accompagnato dal 118 in codice rosso all'ospedale Brotzu.

Feriti in maniera più lieve anche il passeggero dello scooter e il conducente della Smart.

Sul posto, oltre alle ambulanze, anche gli agenti della Polizia locale per i rilievi che permetteranno di ricostruire la dinamica e le responsabilità.