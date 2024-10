Incidente stradale questa mattina alle porte di Pirri. Una Renault 4 guidata da una donna di 56 anni residente nell'hinterland percorreva via Santa Maria Chiara diretta verso via Cadello. Arrivata in prossimità di via Parteolla, si è scontrata lateralmente con uno scooter condotto da un 46enne, anch'esso residente nell'hinterland, che procedeva nello stesso senso dell'autovettura.

Il motociclista cadeva al suolo è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale Marino con assegnato codice giallo.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale.