Incidente stradale, questa mattina, a Pirri. Una Fiat 500 condotta da un cagliaritano di anni 79 anni, nel percorrere la via Santa Maria Chiara e nell'effettuare la svolta verso la via Pontida, si è scontrata con una moto Honda sh 300 guidata da un 30enne cagliaritano, che transitava nel senso opposto di marcia.

Lo scooterista, a seguito dell'urto, è stato sbalzato dalla sella ed è caduto prima sul cofano della 500 per poi finire sopra un veicolo in sosta. E’ stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Marino con assegnato codice rosso. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.