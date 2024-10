La Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Sassari è stata allertata intorno alle ore 09:10 per un incidente stradale avvenuto sulla SS 131 Dcn, alle porte di Olbia.

Per cause da accertare un'auto ha urtato violentemente il muro di contenimento posto all'esterno della carreggiata. Ferita in modo non grave la donna alla guida dell’auto, che è stata trasportata per accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia dal 118.

Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Olbia Basa che ha messo in sicurezza la zona. È intervenuta anche la Polizia locale di Olbia per i rilievi e per ripristinare la viabilità.