Tragedia questa sera intorno alle 20.30 a Villaspeciosa.

A seguito di un incidente stradale Loris Ena, giovane 22enne di Decimoputzu, ha perso la vita e una donna di 50 anni, madre della vittima, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Brotzu di Cagliari.

L'auto, un'Alfa 156, a bordo della quale viaggiavano le due persone, residenti a Decimoputzu, si è schiantata contro il muro su una recinzione di una casa tranciando anche un tubo del gas di città, ma non si è verificata alcuna esplosione.

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e le ambulanze del 118. Per il 22enne non c'è stato nulla da fare, la donna è stata trasportata in codice rosso a Cagliari. Sul posto sono anche intervenuti i tecnici del gas che hanno bloccato l'erogazione.