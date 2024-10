Questa mattina, intorno alle 11:30, una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta al chilometro 6,4 della S.S. 389 per un incidente stradale.

Una Fiat Punto, condotta da una ragazza di 29 anni di Fonni, mentre procedeva in direzione Lanusei, ha perso il controllo del mezzo urtando violentemente un muro di contenimento in calcestruzzo posto sulla parte sinistra della carreggiata. La giovane ha riportato varie contusioni ed è stata presa in carico dal personale medico del 118 che ne ha disposto il trasporto presso l’ospedale di Nuoro. La squadra dei Vigili del Fuoco intervenuta ha provveduto ad assistere la giovane donna coinvolta e successivamente a mettere in sicurezza il mezzo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi di legge.