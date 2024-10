Poteva aver un finale drammatico l'incidente avvenuto questa notte lungo la SS 131 Dcn, fra Sedilo e Aidomaggiore. Un'auto è finita contro una mucca che si trovava sulla carreggiata attorno alle 3.

L'animale travolto è morto sul colpo mentre la vettura, un'Audi A3, si è aperta in due. Il conducente è riuscito ad abbandonare l'abitacolo chiamando i soccorsi. Sul posto il 118, che ha trasportato il 42enne all'ospedale San Francesco di Nuoro dove è ricoverato sotto osservazione. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti anche i Vigili del fuoco di Abbasanta e i carabinieri di Ghilarza, che sono riusciti a risalire al proprietario della mucca.