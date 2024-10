Un drammatico incidente è avvenuto ieri lungo la Strada provinciale 48, nel tratto tra Lunamatrona e Sanluri, dove Cesare Sanna, camionista 51enne originario di Sanluri ma residente a Furtei, ha perso la vita.

Secondo la ricostruzione, Cesare Sanna e il fratello Angelo stavano viaggiando in sella alle proprie moto, una Yamaha R6 e una Bmw 1000, quando, per cause da chiarire, si sono scontrati contro una Ford Fiesta che stava svoltando in una strada di campagna. I due centauri sono volati per alcuni metri atterrando rovinosamente al suolo.

I soccorsi non hanno potuto impedire la morte di Cesare Sanna, mentre Angelo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

L'uomo alla guida della Fiesta, Giovanni Mura, 92 anni, non ha riportato alcuna conseguenza ma è stato accompagnato in pronto soccorso sotto choc.