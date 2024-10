Incidente con feriti, questa sera, tra un'auto ed una moto, alle porte di Cagliari.

Entrambi i veicoli percorrevano il viale Elmas in direzione Cagliari quando, arrivati all’altezza dello svincolo per la via della Nautica, si sono scontrati.

L’autoveicolo, stava effettuando manovra di svolta a sinistra per accedere in via della Nautica mentre il motociclo, che stava superando, gli è andato a sbattere addosso colpendolo all’altezza del parafango anteriore sinistro.



Il conducente dell'auto, un 34enne residente in provincia è rimasto illeso mentre il conducente della moto, un 27enne residente a Cagliari, è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato con assegnato codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.