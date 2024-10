Nella mattinata odierna, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ottana, sono intervenuti nell’abitato di Bolotana in via Stazione dove, per cause in corso di accertamento, si era verificato un sinistro stradale tra un’autovettura Nissan Micra condotta da un pensionato 80enne del posto e una moto Husqvarna, alla cui guida c’era un 40enne.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare i primi soccorsi al motociclista, successivamente per accertamenti più approfonditi veniva trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Francesco di Nuoro. Non sarebbe in gravi condizioni. I Carabinieri intervenuti hanno proceduto ai rilievi e agli accertamenti del sinistro stradale per stabilirne le cause.