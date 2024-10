Incidente stradale questa mattina nel viale Marconi. La conducente di una Opel Agila, una 50enne residente in provincia, nel percorre il v.le Marconi in direzione Cagliari, giunta in corrispondenza di un ingresso privato girava a sinistra per entrare nella proprietà, si è scontrata con una moto Honda AfricaTwing condotta da un 60enne residente a Selargius.

Il motociclista è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato con assegnato codice giallo all'ospedale Brotzu, mentre la conducente della Opel veniva trasportata al Policlinico universitario con assegnato codice verde. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.

L’altro incidente stradale, sempre questa mattina, nel quale il conducente di una moto Ktm 390Duke, un cagliaritano di anni 43, nel percorrere la via Is Mirrionis in direzione di piazza D'armi, si è scontrato lateralmente con un Mercedes C220, condotto da un 58enne residente a Sassari che percorreva la stessa via nella stessa direzione. Il motociclista è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato con assegnato codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.