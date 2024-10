Incidente stradale questa mattina a Pirri, tra via dei Grilli e via delle Cicale. Un 54enne di Cagliari, in sella ad una moto Yamaha, si è scontrato contro la Smart guidata da un 61enne, anch'egli cagliaritano, che non aveva rispettato una precedenza.

Il centauro, che nell'impatto è volato a terra, è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato in codice verde all'Ospedale Marino.

Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale per i rilievi del caso.