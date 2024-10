Intorno alle 14.30 di oggi, 3 marzo, i Vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti in via dei Lidi per un incidente stradale.

Per cause da accertare, come riferito dal Comando del 115, una motocicletta è stata travolta da un'autovettura.

La motociclista è stata trasportata all'ospedale di Olbia da un'ambulanza del 118. La squadra ha messo in sicurezza i veicoli e bonificato l'area dell'incidente. Sul posto anche la Polizia Locale di Olbia.