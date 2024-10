Una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta alle ore 17:10 presso viale Repubblica, dove per cause in corso di accertamento si è verificato uno scontro tra auto e moto.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, prontamente soccorso e affidato alle cure del 118 che l’ha trasferito al locale Ospedale San Francesco in gravi condizioni.

Successivamente si è provveduto a mettere in sicurezza la carreggiata. Sul posto gli agenti della Polizia locale per la gestione del traffico.

Nella stessa giornata, un altra squadra del Comando è intervenuta presso la SP 42 nella strada che conduce al Monte Ortobene, dove una macchina con a bordo 3 ragazzi si è ribaltata. Fortunatamente tutti gli occupanti sono rimasti illesi rifiutando le cure del 118 che insieme agli agenti della polizia locale erano presenti sul posto.