Non ce l’ha fatta Sandro Beccu, il motociclista di 46anni di Nuoro, coinvolto in un incidente stradale ieri pomeriggio in viale Repubblica nel capoluogo barbaricino.

Le condizioni dell'uomo sono apparse da subito gravissime dopo che la sua moto si è scontrata frontalmente con un Ford Cmax guidata da una donna. Dopo aver lottato per la vita nel reparto di Rianimazione dell'ospedale San Francesco il suo cuore si è arreso. I suoi organi saranno donati.

Grande dolore e commozione per la morte del 46enne, soprattutto sui social. “Un grande amico, un bravissimo meccanico, una persona stupenda che ha aiutato tutti”, questo uno dei tanti messaggi pubblicati.