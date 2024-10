Incidente stradale questo pomeriggio nel quartiere La Vega, a Cagliari.

Il conducente di una Ford Fiesta, un 21enne cagliaritano, nel percorrere la via Liguria in direzione viale Ciusa, all'incrocio con la via Istria, ha compiuto un'inversione di marcia scontrandosi con una moto SH Honda guidata da un cagliaritano di 17 anni.

Ad avere la peggio il conducente della moto, trasportato da un'ambulanza del 118 presso il pronto soccorso dell'ospedale Brotzu in codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.