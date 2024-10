Incidente nella tarda serata di ieri a La Maddalena. Intorno alle 23 in via Indipendenza, per cause ancora da accertare, una vettura ha perso il controllo andando a sbattere su un'auto in sosta e subito dopo l'impatto si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l'area, il 118 e i carabinieri.