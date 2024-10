Un 26enne di Sanluri è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale sulla statale 125, all'altezza di Bari Sardo.

L'automobilista, per cause da accertare, dopo aver perso il controllo dell'auto su un tratto di strada bagnato a causa della pioggia, si è schiantato contro un guardrail.

Il giovane è stato trasportato con l'elisoccorso del 118 all'ospedale Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni sono state giudicate serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Ancora in corso di accertamento la dinamica dell'incidente da parte delle forze dell'ordine che stanno effettuando i rilievi.

Un tratto della statale è temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Sono presenti sul posto le squadre dell'Anas che insieme alle forze dell'ordine lavorano per consentire il ripristino della normale viabilità.