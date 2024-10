Incidente stradale sulla SS 125 al km 108+100. Erano le ore 8,45 circa quando una squadra dei Vigili del Fuoco di Lanusei è intervenuta per soccorrere la conducente di una Citroen C3 andata a sbattere contro i guardrail.

La donna, residente a Gairo, ha perso il controllo del mezzo forse a causa dell'asfalto bagnato. Fortunatamente nell'impatto il guardrail non è penetrato nell'abitacolo. La corsa dell'auto si è conclusa in un campo.

Sul posto i carabinieri di Jerzu ed un equipe sanitaria del 118. Nel tratto di strada teatro dell’incidente, l'asfalto era reso viscido dalle forti piogge. La donna conduttrice dell’auto, non ha riportato ferite ma per precauzione e stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Lanusei.