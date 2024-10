Intorno alle 18 di oggi, 13 marzo, la Sala operativa del 115 ha ricevuto una richiesta d’intervento per un incidente stradale avvenuto sulla Strada provinciale 82 all’altezza di Sos Aranzos, in direzione Golfo Aranci.

Una donna alla guida di un’autovettura Dacia, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell’auto andando ad impattare ripetutamente sul guardrail e finendo la corsa contro un veicolo che transitava in senso opposto.

La madre dell'automobilista, che viaggiava come passeggera, ha perso la vita mentre per la conducente è stato disposto il trasporto all’ospedale di Olbia. La squadra del distaccamento di Olbia ha collaborato coi sanitari del 118 e ha messo in sicurezza l’area dell’incidente.