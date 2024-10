Intorno alle 22 di ieri, 15 settembre, una BMW 318 condotta da un uomo di trenta anni di Nuoro, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro il guardrail della mezzeria. E’ successo sulla Strada Statale 131 DCN, al chilometro 51,900, in direzione Siniscola. Enrico Peddie, 30enne, è stato trasportato in ospedale con lesioni apparse gravissime alle gambe ed è stato operato nella notte.

Il violento impatto ha provocato il distacco di alcune parti dell'auto, fra cui la ruota anteriore sinistra. Quest’ultima, volata dall'altra parte della carreggiata, ha colpito una Fiat Sedici, alla guida della quale si trovava una donna di Olzai, fortunatamente rimasta illesa. Solo la vettura ha subito dei danni.

Una terza auto, una BMW x1, condotta da un uomo di Olbia, è rimasta coinvolta nell’incidente: viaggiava sempre in direzione Siniscola e non è riuscita a evitare l’impatto con la prima auto. Sul posto sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro che ha provveduto ad estrarre dalla lamiere il giovane nuorese, il 118 e la Polizia Stradale di Nuoro.