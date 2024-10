Sono state liberate dai Vigili del fuoco le due persone rimaste intrappolate fra le lamiere in seguito a un incidente avvenuto questa mattina sulla SS 130, all'altezza di Iglesias.

Viaggiavano a bordo di un'utilitaria quando, per motivi in via di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il guard rail al km 48.

Sul posto la squadra del 115 del distaccamento di Iglesias che ha soccorso i due affidandoli alle cure di due unità del 118 (un'ambulanza Mike e una di volontari).

I carabinieri di Iglesias lavorano per ricostruire la dinamica dell'incidente.