Incidente mortale nel pomeriggio di oggi sulla statale 129 in località S'Infurcau, dove ha perso la vita un uomo di 50 anni.

Per cause in corso di accertamento, l’auto guidata dalla vittima ha impattato violentemente contro il guard-rail. L’uomo è morto sul colpo.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del fuoco.

Notizia in aggiornamento