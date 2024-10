Incidente mortale sulla Statale che collega Sassari a Olbia, in località Su Campu, all'altezza del Comune di Oschiri.

Intorno alle 14.30, per cause in corso di accertamento, un’auto e un furgone si sono scontrati frontalmente.

Subito dopo l'allarme, l'elicottero del 118 si è sollevato per prestare soccorso ad uno dei due automobilisti, che però è deceduto prima dell'arrivo del personale medico.

Non è ancora stata resa nota l'identità della vittima.

Oltre al 118, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'incidente.