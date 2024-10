I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Quartu sono intervenuti congiuntamente ai soccorritori inviati dal servizio di emergenza del 118 nella tarda serata di oggi, sulla strada statale 125 all'altezza del km 18, per un incidente stradale dove, per cause ancora da accertare, un autocarro e un'autovettura si sono scontrate.

Sul posto è stata inviata una squadra di Pronto intervento della sede centrale che congiuntamente ai soccorritori inviati dal servizio di Emergenza del 118 hanno operato per soccorrere gli occupanti. Si contano tre feriti, uno in gravi condizioni elitrasportato con l'elisoccorso del 118 in codice rosso in ospedale.

La strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione stradale per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale per gli accertamenti e i rilievi di legge.